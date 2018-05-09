Сотрудники администрации Балашихи поздравили ветеранов города с Днем Победы

Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин поздравил участника Великой Отечественной войны из Балашихи Николая Павлова

«От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Балашихи Сергея Юрова поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что вы до сих пор работаете. Ваше поколение — пример для молодых людей. Желаю вам и вашим близким здоровья», — сказал Олег Бурлин.

Он вручил ветерану цветы и подарочный продуктовый набор к празднику в солдатском котелке. Также он передал фронтовику поздравительные адреса от губернатора Андрея Воробьева и главы Балашихи Сергея Юрова.

Николай Павлов родился в 1927 году. В вооруженных силах — с ноября 1944 года, конвоировал пленных с линии фронта. Награжден медалью «За победу над Германией » и Орденом Отечественной войны II степени. В Балашихе Николай Павлов живет с 1962 года.

Очень благодарен за поздравления. Приятно что с утра пришли меня поздравить. Сегодня приедет сын со своей семьей. Будем все отмечать День Победы.

Николай Павлов, участник Великой Отечественной войны