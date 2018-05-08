Пять ветеранов из Балашихи примут участие в параде Победы на Красной площади

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

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