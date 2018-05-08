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Пять ветеранов из Балашихи примут участие в параде Победы на Красной площади
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Пять ветеранов из Балашихи примут участие в параде Победы на Красной площади 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Каждый год ветеранов из Балашихи приглашают для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве. Парад в честь 73-й годовщины Победы посетят пять ветеранов из Балашихи
Сергей Юров.
Он добавил, что ветеранов будут сопровождать медицинский и социальный работники, а также сотрудники ГИБДД. В составе делегации парад Победы на Красной площади посетит участник Великой Отечественной войны Виталий Буриличев: «Я был на Параде Победы на Красной площади в Москве около 10 раз. Завтра опять там буду. Буду с удовольствием смотреть парад».
Виталий Буриличев родился в 1925 году. В 1941 году оборонял Москву в составе московского народного ополчения. В годы войны служил в воздушно-десантных войсках и войсках противовоздушной обороны. В составе 9-й армии 3-го Украинского фронта освобождал от немецко-фашистских войск Румынию, Венгрию, Австрию. Награжден медалью «За оборону Москвы», Орденом Почета Российской Федерации. С 1985 по 2005 год работал в штабе войск противовоздушной обороны России в микрорайоне Заря в Балашихе.
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