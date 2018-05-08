В УВД по Восточному округу назначен новый руководитель

Со вступлением в должность его поздравил заместитель начальника главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, а затем представил нового руководителя сотрудникам полиции округа и префекту ВАО.

— Алексей Александрович — перспективный, грамотный и инициативный руководитель. За время службы он показал высокие организаторские способности и управленческий потенциал, — сказал Андрей Понорец.

Алексей Кузнецов родился 30 июля 1974 года в Москве. В сентябре 1992 года поступил в Московский юридический институт МВД России и по его окончании до 2001 года работал преподавателем кафедры служебно-прикладной физической подготовки и спорта Московской академии Министерства внутренних дел. Затем прошел путь от старшего оперативного сотрудника до руководителя. В 2013 году перешел на службу в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО