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Пять кандидатов пришли на второй этап конкурса на должность главы прикамского Фонда капремонта
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Пять кандидатов пришли на второй этап конкурса на должность главы прикамского Фонда капремонта 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: "Открытый Нижний"
Пять претендентов протестировали на знание профильного законодательства. Свои кандидатуры на должность выставили руководитель УК «Фемида» Станислав Зимин, и. о. гендиректора Фонда капремонта Дмитрий Баранов, директор по развитию ООО «Горизонт Девелопмент» Алексей Асанов, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов и заместитель гендиректора Фонда капремонта Наталья Киселева. Еще два кандидата на тестирование не пришли.
К завершающему этапу конкурса будут допущены кандидаты, набравшие на тестировании необходимый минимум баллов.
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