У подножия Останкинской башни в СВАО с размахом отметят День Победы

Одной из окружных площадок, где будут проходить праздничные мероприятия в День Победы, станет площадка у подножия Останкинской башни. Там гостей мероприятия ожидают парад кадет, а также выступления ансамбля народных инструментов и военно-патриотических клубов.

Кроме того, там развернутся несколько тематических зон, где будут проходить мастер-классы по авиамоделированию, конкурс чтецов, викторины и многое другое. Также все желающие смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.

Праздник завершится с началом салюта. Разноцветные огни можно будет наблюдать в небе с 22.00.

Начало программы в 10.00 по адресу улица Академика Королева, дом 15, корпус 2. Вход свободный. (ип)