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У подножия Останкинской башни в СВАО с размахом отметят День Победы
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У подножия Останкинской башни в СВАО с размахом отметят День Победы 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Одной из окружных площадок, где будут проходить праздничные мероприятия в День Победы, станет площадка у подножия Останкинской башни. Там гостей мероприятия ожидают парад кадет, а также выступления ансамбля народных инструментов и военно-патриотических клубов.
Кроме того, там развернутся несколько тематических зон, где будут проходить мастер-классы по авиамоделированию, конкурс чтецов, викторины и многое другое. Также все желающие смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.
Праздник завершится с началом салюта. Разноцветные огни можно будет наблюдать в небе с 22.00.
Начало программы в 10.00 по адресу улица Академика Королева, дом 15, корпус 2. Вход свободный. (ип)
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