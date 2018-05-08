Аукцион на выполнение работ по текущему ремонту жилья провели с нарушением в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Монолит» на действия администрации города Долгопрудный и МКУ «Центр закупок — Долгопрудный» при проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по текущему ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества на участие в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «Монолит» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации города Долгопрудный и МКУ «Центр закупок — Долгопрудный» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.