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Аукцион на выполнение работ по текущему ремонту жилья провели с нарушением в Долгопрудном
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Аукцион на выполнение работ по текущему ремонту жилья провели с нарушением в Долгопрудном 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Долгопрудном нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.
Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Монолит» на действия администрации города Долгопрудный и МКУ «Центр закупок — Долгопрудный» при проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по текущему ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества на участие в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу ООО «Монолит» обоснованной», — говорится в сообщении.
Также Московское областное УФАС России выдало администрации города Долгопрудный и МКУ «Центр закупок — Долгопрудный» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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