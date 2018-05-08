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«Перемены в правительстве никак не повлияют на жизнь регионов»
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«Перемены в правительстве никак не повлияют на жизнь регионов» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Судя по привлечению в состав правительства тех, кто в нем уже работал в прежние годы, можно сказать, что новый кабинет собран по принципу „как бы чего не вышло“. Нам демонстрируют неспособность к переменам, нежелание менять то, что, по их мнению, эффективно работает. С одной стороны, эти люди показали, что могут работать как в условиях стабильности и высокой цены на нефть, так и в период кризиса. Но с другой — что они могут предложить нового, совершенно непонятно.
Перевод министров по разным отраслям, а по пути замена одних непрофессионалов в конкретной сфере на других может говорить о некой стагнации в работе правительства. Что касается региональной повестки, то не думаю, что эти изменения как-то отразятся: как я уже сказал, курс на стабильность в стране, стабильность власти — что тут может измениться? Поэтому ни плюсов, ни минусов для региона тут не просматривается.
После шестилетнего цикла не меняется практически ничего. В Японии в свое время была эпоха Мейдзи, хотя она наоборот характеризовалось отказом от самоизоляции, но и там на протяжении 50 лет неизменный курс претворяла в жизнь высшая японская аристократия, состав которой также был неизменен. То же самое мы видим сейчас у нас. Тот же президент, тот же премьер, в правительстве — все те же. Нам ясны новые вызовы, но где новые таланты, где соколиный глаз и способности человека-муравья — непонятно».
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