«Перемены в правительстве никак не повлияют на жизнь регионов»

«Судя по привлечению в состав правительства тех, кто в нем уже работал в прежние годы, можно сказать, что новый кабинет собран по принципу „как бы чего не вышло“. Нам демонстрируют неспособность к переменам, нежелание менять то, что, по их мнению, эффективно работает. С одной стороны, эти люди показали, что могут работать как в условиях стабильности и высокой цены на нефть, так и в период кризиса. Но с другой — что они могут предложить нового, совершенно непонятно.

Перевод министров по разным отраслям, а по пути замена одних непрофессионалов в конкретной сфере на других может говорить о некой стагнации в работе правительства. Что касается региональной повестки, то не думаю, что эти изменения как-то отразятся: как я уже сказал, курс на стабильность в стране, стабильность власти — что тут может измениться? Поэтому ни плюсов, ни минусов для региона тут не просматривается.