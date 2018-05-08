Чалов заслужил вызов в сборную? Сборная России по итогам 29-го тура

Станислав Черчесов заявил, что объявит расширенный состав сборной России на чемпионат мира перед заключительным туром РФПЛ. То есть 29-й тур был для футболистов последней возможностью показать себя и заставить тренера внести коррективы в список, который он наверняка уже давно составил.

Sport24.ru с помощью InStat определяет, у кого это получилось лучше.

Вратарь

В метрике InStat лежит своеобразная система, которая при определении оценок ориентируется больше на «сухость» вратаря, чем на отбитые удары и сейвы. Так что лучшим в туре оказался Игорь Акинфеев, отбивший всего два удара, зато отстоявший на «ноль» с «мертвым» «Арсеналом». Ну а героем стал Александр Довбня из «СКА-Хабаровска», отбивший восемь ударов и совершивший три сейва в матче с «Краснодаром» (у Акинфеева — ноль). В плюс Игорю идут 39 конструктивных передач, направленных на развитие атаки. Больше, чем у любого вратаря в туре.

Центральные защитники

По сравнению с прошлым туром центр обороны символической сборной не претерпел изменений. Лучшими российскими защитниками стали Сергей Игнашевич Василий Березуцкий . Но так как оба завершили карьеру в сборной, костяк снова составила оборона «Рубина». Интересно, что на месте, где в сборной играет Федор Кудряшов (правого центрального защитника), в «Рубине» выступает Владимир Гранат. Сам же Федор больше привязан к флангу. Ему-то Гранат и направлял большую часть передач. Он получал и отдавал передачи намного меньше, чем Навас и Камболов — зато выиграл 10 из 11 единоборств, сделал 8 перехватов и 13 подборов. В общем, опять здорово подчистил.

Илья Кутепов, «Спартак» , 276 У Кутепова было на так много работы в игре с «Ростовом». До Шомуродова мяч почти не доходил, потому Илье нужно было просто выдвигаться вперед и снимать верх при выносах Абаева и центральных защитников соперника. Он спокойно это сделал — был одним из самых незаметных игроков на поле, зато отработал без ошибок. Для попадания в центр обороны нынешней сборной этого достаточно.

Руслан Камболов, «Рубин», 286 баллов

«Рубин» сыграл вторые подряд 0:0, потому и удивляться наличию в символической сборной бердыевских защитников не стоит. В отличие от Камболова, Руслан выиграл очень мало единоборств — 12 из 21. «Уфа» специально давила на его зону, но грамотная подстраховка Наваса погасила все попытки Игбуна продраться к воротам Джанаева. Зато Камболов был очень продуктивен в доставке мяча вперед — сделал две передачи в штрафную, совершил 15 подборов, шесть — на чужой половине поля. Руслан играл очень высоко и сосредоточился на доставке мяча форвардам. Сборной эта функция может быть полезна.

Левый латераль

Причина высокой оценки Рауша — классная игра Александра Ташаева , о которой мы поговорим позже. Рауш постоянно врывался в открываемую юным напарником зону и наказывал заигрывающегося на чужой половине поля Галиуллина. У «Тосно» абсолютно провалился правый фланг обороны, чем Рауш с Ташаевым с удовольствием воспользовались — Константин сделал две ключевые передачи, 11 раз зарядил в штрафную (больше только у Кулакова из «Урала» — 21) и активно пользовался ошибками Тимофея Маргасова

Правый латераль

Главным конкурентом Фернандеса на правом фланге сборной должен стать Владислав Игнатьев . В прошедшем туре он подобрался к Марио очень близко — голевая передача правого защитника «Локо» оказалась «золотой». Игнатьев чаще рвал левый фланг обороны «Зенита» , часто навешивал, но до адресата дошло всего три передачи из 11. Фернандес же набрал чуть больше баллов за счет вовлеченности в пасовую игру, шесть удачных обводок и пять отборов. Над таким слабым «Арсеналом» было грех не поиздеваться.

Центральные полузащитники

После финального свистка Игорь Денисов плакал. В матче с родной командой он оформил чемпионство, и для него оно было особенным. Против «Зенита» он привычно отдался игре полностью — почти не принимал участия в розыгрыше мяча (всего 36 передач за матч), зато стал лучшим в туре по числу подборов — 16. Денисов обездвижил центр поля «Зенита» и заставил его играть флангами. Это был тупик для Манчини. Во время матча камера выхватила невозмутимое лицо главного тренера сборной в черных очках, который наверняка продолжит игнорировать лучшего опорного полузащитника чемпиона страны.

В матче с «Ростовом» Массимо Каррера вернул Зобнина на родную позицию в центре поля. Роман, наконец, перестал быть заплаткой и снова заблистал в полузащите. Он был очень продуктивен в обороне — 23 раза вступал в единоборства (среди центральных полузащитников чаще это делали лишь динамовец Соу (26) и «железнодорожник» Тарасов — 31). И при этом организовывал атаки на ворота соперника — девять раз шел в обводку, пять раз проходил соперника на дриблинге и сам трижды бил по воротам Абаева. Зобнин — мотор «Спартака», которого Черчесов ни в коем случае не проигнорирует, как его партнера по символической сборной.

Атакующие полузащитники

Александр Ташаев, «Динамо», 295 баллов

Ташаев — один из тех, кто в весенней части РФПЛ заслужил вызов на чемпионат мира. При Калитвинцеве он был рядовым полузащитником, при Хохлове превращается в настоящую звезду лиги. Ташаев на пару с Раушем разорвал фланг «Тосно» и сделал голевую передачу на Панченко. 27 раз вступал в единоборства, стал вторым в туре по числу удачных обводок (семь) и собрал на себе четыре фола. Шикарный матч.

«Арсенал» не предложил ЦСКА ничего интересного в центре поля, поэтому Александру Головину не пришлось даже страховать Бибраса Натхо. Головин спокойно сосредоточился на созидательной игре, отдал голевую передачу, забил королевский гол и сделал два ключевых паса. Редкий случай — Головина даже никто не опекал, потому он с удовольствием носился по полю с мячом в ногах и рвал оборону соперника.

Нападающий

Чалов, который провалил две трети чемпионата и проиграл конкуренцию в атаке опорнику Вернблуму, проводит шикарный весенний отрезок: забивает в еврокубках, оформляет первый хет-трик в карьере. Его игру уже отметил Черчесов. В матче с «Арсеналом» Федор набрал рекордное количество баллов в весенней части РФПЛ — все благодаря трем мячам и голевой передаче. Чалов наказывал «Арсенал» за постоянные ошибки и все три свои удара конвертировал в голы. Однако есть и отрицательные моменты — Федор выиграл всего 27% единоборств, это крайне мало для центрального нападающего. Но в любом случае молодой форвард ЦСКА сейчас смотрится предпочтительнее Антона Заболотного

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