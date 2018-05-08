Чалов заслужил вызов в сборную? Сборная России по итогам 29-го тура 

Станислав Черчесов заявил, что объявит расширенный состав сборной России на чемпионат мира перед заключительным туром РФПЛ. То есть 29-й тур был для футболистов последней возможностью показать себя и заставить тренера внести коррективы в список, который он наверняка уже давно составил.
Sport24.ru с помощью InStat определяет, у кого это получилось лучше.
Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА, 303 балла
В метрике InStat лежит своеобразная система, которая при определении оценок ориентируется больше на «сухость» вратаря, чем на отбитые удары и сейвы. Так что лучшим в туре оказался Игорь Акинфеев, отбивший всего два удара, зато отстоявший на «ноль» с «мертвым» «Арсеналом». Ну а героем стал Александр Довбня из «СКА-Хабаровска», отбивший восемь ударов и совершивший три сейва в матче с «Краснодаром» (у Акинфеева — ноль). В плюс Игорю идут 39 конструктивных передач, направленных на развитие атаки. Больше, чем у любого вратаря в туре.
Центральные защитники
Владимир Гранат, «Рубин», 302 балла
По сравнению с прошлым туром центр обороны символической сборной не претерпел изменений. Лучшими российскими защитниками стали Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. Но так как оба завершили карьеру в сборной, костяк снова составила оборона «Рубина». Интересно, что на месте, где в сборной играет Федор Кудряшов (правого центрального защитника), в «Рубине» выступает Владимир Гранат. Сам же Федор больше привязан к флангу. Ему-то Гранат и направлял большую часть передач. Он получал и отдавал передачи намного меньше, чем Навас и Камболов — зато выиграл 10 из 11 единоборств, сделал 8 перехватов и 13 подборов. В общем, опять здорово подчистил.
Илья Кутепов, «Спартак», 276 У Кутепова было на так много работы в игре с «Ростовом». До Шомуродова мяч почти не доходил, потому Илье нужно было просто выдвигаться вперед и снимать верх при выносах Абаева и центральных защитников соперника. Он спокойно это сделал — был одним из самых незаметных игроков на поле, зато отработал без ошибок. Для попадания в центр обороны нынешней сборной этого достаточно.
Руслан Камболов, «Рубин», 286 баллов
«Рубин» сыграл вторые подряд 0:0, потому и удивляться наличию в символической сборной бердыевских защитников не стоит. В отличие от Камболова, Руслан выиграл очень мало единоборств — 12 из 21. «Уфа» специально давила на его зону, но грамотная подстраховка Наваса погасила все попытки Игбуна продраться к воротам Джанаева. Зато Камболов был очень продуктивен в доставке мяча вперед — сделал две передачи в штрафную, совершил 15 подборов, шесть — на чужой половине поля. Руслан играл очень высоко и сосредоточился на доставке мяча форвардам. Сборной эта функция может быть полезна.
Левый латераль
Константин Рауш, «Динамо», 319 баллов
Причина высокой оценки Рауша — классная игра Александра Ташаева, о которой мы поговорим позже. Рауш постоянно врывался в открываемую юным напарником зону и наказывал заигрывающегося на чужой половине поля Галиуллина. У «Тосно» абсолютно провалился правый фланг обороны, чем Рауш с Ташаевым с удовольствием воспользовались — Константин сделал две ключевые передачи, 11 раз зарядил в штрафную (больше только у Кулакова из «Урала» — 21) и активно пользовался ошибками Тимофея Маргасова.
Правый латераль
Марио Фернандес, ЦСКА, 322 балла
Главным конкурентом Фернандеса на правом фланге сборной должен стать Владислав Игнатьев. В прошедшем туре он подобрался к Марио очень близко — голевая передача правого защитника «Локо» оказалась «золотой». Игнатьев чаще рвал левый фланг обороны «Зенита», часто навешивал, но до адресата дошло всего три передачи из 11. Фернандес же набрал чуть больше баллов за счет вовлеченности в пасовую игру, шесть удачных обводок и пять отборов. Над таким слабым «Арсеналом» было грех не поиздеваться.
Центральные полузащитники
Игорь Денисов, «Локомотив», 305 баллов
После финального свистка Игорь Денисов плакал. В матче с родной командой он оформил чемпионство, и для него оно было особенным. Против «Зенита» он привычно отдался игре полностью — почти не принимал участия в розыгрыше мяча (всего 36 передач за матч), зато стал лучшим в туре по числу подборов — 16. Денисов обездвижил центр поля «Зенита» и заставил его играть флангами. Это был тупик для Манчини. Во время матча камера выхватила невозмутимое лицо главного тренера сборной в черных очках, который наверняка продолжит игнорировать лучшего опорного полузащитника чемпиона страны.
Роман Зобнин, «Спартак», 295 баллов
В матче с «Ростовом» Массимо Каррера вернул Зобнина на родную позицию в центре поля. Роман, наконец, перестал быть заплаткой и снова заблистал в полузащите. Он был очень продуктивен в обороне — 23 раза вступал в единоборства (среди центральных полузащитников чаще это делали лишь динамовец Соу (26) и «железнодорожник» Тарасов — 31). И при этом организовывал атаки на ворота соперника — девять раз шел в обводку, пять раз проходил соперника на дриблинге и сам трижды бил по воротам Абаева. Зобнин — мотор «Спартака», которого Черчесов ни в коем случае не проигнорирует, как его партнера по символической сборной.
Атакующие полузащитники
Александр Ташаев, «Динамо», 295 баллов
Ташаев — один из тех, кто в весенней части РФПЛ заслужил вызов на чемпионат мира. При Калитвинцеве он был рядовым полузащитником, при Хохлове превращается в настоящую звезду лиги. Ташаев на пару с Раушем разорвал фланг «Тосно» и сделал голевую передачу на Панченко. 27 раз вступал в единоборства, стал вторым в туре по числу удачных обводок (семь) и собрал на себе четыре фола. Шикарный матч.
Александр Головин, ЦСКА, 313 баллов
«Арсенал» не предложил ЦСКА ничего интересного в центре поля, поэтому Александру Головину не пришлось даже страховать Бибраса Натхо. Головин спокойно сосредоточился на созидательной игре, отдал голевую передачу, забил королевский гол и сделал два ключевых паса. Редкий случай — Головина даже никто не опекал, потому он с удовольствием носился по полю с мячом в ногах и рвал оборону соперника.
Нападающий
Федор Чалов, ЦСКА, 518 баллов
Чалов, который провалил две трети чемпионата и проиграл конкуренцию в атаке опорнику Вернблуму, проводит шикарный весенний отрезок: забивает в еврокубках, оформляет первый хет-трик в карьере. Его игру уже отметил Черчесов. В матче с «Арсеналом» Федор набрал рекордное количество баллов в весенней части РФПЛ — все благодаря трем мячам и голевой передаче. Чалов наказывал «Арсенал» за постоянные ошибки и все три свои удара конвертировал в голы. Однако есть и отрицательные моменты — Федор выиграл всего 27% единоборств, это крайне мало для центрального нападающего. Но в любом случае молодой форвард ЦСКА сейчас смотрится предпочтительнее Антона Заболотного.
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