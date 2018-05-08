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Москвичам напомнили, что 9 мая у столичных центров госуслуг будет выходной
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Москвичам напомнили, что 9 мая у столичных центров госуслуг будет выходной 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московские центры госуслуг «Мои документы» не будут работать 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщается на сайте столичного ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».
«Во все остальные дни центры госуслуг открыты в обычном режиме: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, и флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» — с 10 утра до 10 вечера», — отмечается в материале.
В столичных МФЦ проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню Победы. Так, центры госуслуг районов Восточное Измайлово, Западное Дегунино, Куркино, Покровское-Стрешнево, Марьино и Ломоносовский в течение всего месяца ждут гостей на выставки, посвященные 9 Мая.
Во вторник в центрах «Мои документы» пройдут мастер-классы для юных посетителей: в центре госуслуг района Сокольники можно научиться делать брошь из бумаги, а в центре Северного Бутова научат рисовать праздничный плакат.
График всех мероприятий, проходящих в столичных МФЦ, можно найти на официальном сайте центров госуслуг: md.mos.ru. Помимо тематических выставок и мастер-классов, во многих центрах регулярно проходят компьютерные курсы, на которых всех желающих научат пользоваться порталом городских услуг, передавать показания приборов учета, предварительно записываться на прием, а также при необходимости заведут личную электронную почту.
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