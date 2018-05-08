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Путин перешел к активным действиям по поставке С-400 в Турцию!
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Путин перешел к активным действиям по поставке С-400 в Турцию! 

ИноСМИ 47 минут назад
Фото: ИноСМИ
Слова президента Эрдогана о том, что Турция не придает значения угрозам США в свой адрес и не откажется от покупки систем противовоздушной обороны у России, побудили Владимира Путина к активным действиям, пишет турецкая газета «Ватан». Российский лидер ускорил производство С-400, которые будут поставлены в Турцию.
Сообщается, что угрозы министра обороны США Джеймса Мэттиса, для которого намерение Турции приобрести С-400 у России является «источником беспокойства», никого не напугали, и решительная позиция Эрдогана в отношении США побудила Москву ускорить производство С-400 для Турции.
По словам помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, поставка С-400, которая ранее была намечена на март 2020 года, будет осуществлена в конце 2019 года. А руководитель Секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир в прошлом месяце назвал в качестве даты поставки С-400 июль 2019 года.
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