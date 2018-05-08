В Смоленске сотрудники регионального УМВД знакомят молодежь с работой полиции

Студенты Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии ознакомились с деятельностью экспертов-криминалистов, в частности, узнали о работе ДНК-лаборатории и проведении химических экспертиз.

В ДНК-лаборатории исследуются биоматериалы, изъятые с мест преступлений. Исследования проводятся на уникальном современном оборудовании, позволяющем с высокой точностью идентифицировать представленные на экспертизу образцы. Сотрудники лаборатории рассказали будущим юристам о методах исследований, привели примеры того, как ДНК-экспертиза помогла раскрыть преступления, а также ответили на интересующие молодежь вопросы.

В химической лаборатории гостям продемонстрировали оборудование, на котором проводятся исследования наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции. Новейшая аппаратуры позволяет очень точно проанализировать состав вещества, представленного на экспертизу. Ребята живо интересовались увиденным и задавали экспертам множество самых разных вопросов, в том числе, и о службе в полиции, в частности, — в экспертно-криминалистическом центре.

В завершение экскурсии молодые люди поблагодарили сотрудников полиции за познавательное мероприятие.