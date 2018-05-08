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В Смоленске сотрудники регионального УМВД знакомят молодежь с работой полиции
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В Смоленске сотрудники регионального УМВД знакомят молодежь с работой полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В рамках празднования 300-летия российской полиции сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Смоленской области провели экскурсию для студентов юридического вуза.
Студенты Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии ознакомились с деятельностью экспертов-криминалистов, в частности, узнали о работе ДНК-лаборатории и проведении химических экспертиз.
В ДНК-лаборатории исследуются биоматериалы, изъятые с мест преступлений. Исследования проводятся на уникальном современном оборудовании, позволяющем с высокой точностью идентифицировать представленные на экспертизу образцы. Сотрудники лаборатории рассказали будущим юристам о методах исследований, привели примеры того, как ДНК-экспертиза помогла раскрыть преступления, а также ответили на интересующие молодежь вопросы.
В химической лаборатории гостям продемонстрировали оборудование, на котором проводятся исследования наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции. Новейшая аппаратуры позволяет очень точно проанализировать состав вещества, представленного на экспертизу. Ребята живо интересовались увиденным и задавали экспертам множество самых разных вопросов, в том числе, и о службе в полиции, в частности, — в экспертно-криминалистическом центре.
В завершение экскурсии молодые люди поблагодарили сотрудников полиции за познавательное мероприятие.
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