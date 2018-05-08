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Замглавы муниципалитета Дагестана уволили из-за конфликта интересов
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Замглавы муниципалитета Дагестана уволили из-за конфликта интересов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Дахадаевском районе Республики Дагестан региональная прокуратура добилась увольнения чиновника из-за наличия конфликта интересов. Об этом сообщает«АиФ Дагестан» с ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По словам источника, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. В результате нее стало известно, что в администрации сельсовета Бускринского был найден факт наличия конфликта интересов на муниципальной службе. Он возник между главой муниципального образования и работающим в его подчинении братом.
«Подобные ситуации создают условия для возникновения конфликта интересов. Прокуратурой в адрес главы сельсовета было вынесено представление об устранении нарушений закона», — сказал источник. В результате проверки заместитель главы был уволен.
«ФедералПресс» напоминает, что в полиции Кубани уволен еще ряд руководителей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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