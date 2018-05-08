Замглавы муниципалитета Дагестана уволили из-за конфликта интересов

По словам источника, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. В результате нее стало известно, что в администрации сельсовета Бускринского был найден факт наличия конфликта интересов на муниципальной службе. Он возник между главой муниципального образования и работающим в его подчинении братом.

«Подобные ситуации создают условия для возникновения конфликта интересов. Прокуратурой в адрес главы сельсовета было вынесено представление об устранении нарушений закона», — сказал источник. В результате проверки заместитель главы был уволен.