Замглавы муниципалитета Дагестана уволили из-за конфликта интересов 

В Дахадаевском районе Республики Дагестан региональная прокуратура добилась увольнения чиновника из-за наличия конфликта интересов. Об этом сообщает«АиФ Дагестан» с ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По словам источника, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. В результате нее стало известно, что в администрации сельсовета Бускринского был найден факт наличия конфликта интересов на муниципальной службе. Он возник между главой муниципального образования и работающим в его подчинении братом.
«Подобные ситуации создают условия для возникновения конфликта интересов. Прокуратурой в адрес главы сельсовета было вынесено представление об устранении нарушений закона», — сказал источник. В результате проверки заместитель главы был уволен.
«ФедералПресс» напоминает, что в полиции Кубани уволен еще ряд руководителей.