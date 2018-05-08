Калашников: ФАС должна активнее действовать в аэропортах

Как считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, на территории аэровокзалов ряд предприятий работают в картельном сговоре.

«Мне трудно обвинять предпринимателей. Они, пользуясь своим монопольным правом в зоне аэропорта, завышают цены до заоблачных высот. Но я напрямую хочу обвинить ФАС, которая не выполняет своих прямых функций и не пресекает картельный сговор между производителями в аэропортах. На сегодняшний день надо констатировать, что ситуация не изменилась. Чашка чая в пакетиках стоит 350 рублейво всех аэропортах», — сказал Сергей Калашников.

Речь о проблеме завышенных цен, с которыми сталкиваются желающие перекусить перед вылетом, зашла в начале прошлого года во время выступления главы ФАС на «правительственном часе» в Совете Федерации