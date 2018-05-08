Калашников: ФАС должна активнее действовать в аэропортах 

Федеральной антимонопольной службе необходимо активнее действовать в аэропортах, где предприниматели завышают цены в кафе и ресторанах, заявил сенатор Сергей Калашников в интервью телеканалу «ВМЕСТЕ-РФ».
Как считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, на территории аэровокзалов ряд предприятий работают в картельном сговоре.
«Мне трудно обвинять предпринимателей. Они, пользуясь своим монопольным правом в зоне аэропорта, завышают цены до заоблачных высот. Но я напрямую хочу обвинить ФАС, которая не выполняет своих прямых функций и не пресекает картельный сговор между производителями в аэропортах. На сегодняшний день надо констатировать, что ситуация не изменилась. Чашка чая в пакетиках стоит 350 рублейво всех аэропортах», — сказал Сергей Калашников.
Речь о проблеме завышенных цен, с которыми сталкиваются желающие перекусить перед вылетом, зашла в начале прошлого года во время выступления главы ФАС на «правительственном часе» в Совете Федерации.
В частности, сенаторы обратились к Игорю Артемьеву с просьбой обратить внимание контролирующих органов на принципы ценообразования в аэропортах Москвы. Тогда ситуацию удалось взять под контроль. После проверки антимонопольщиков рестораны согласились снизить цены.