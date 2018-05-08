Курян приглашают встать в ряды «Бессмертного полка»

9 мая от площади Перекальского до Красной площади в Куске пройдёт «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе облправительства.

Присоединиться к шествию сможет любой, кто придет со штендером или фотографией человека, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, или труженика тыла. Начало построения колонны в 11.00, начало шествия — в 12.00.