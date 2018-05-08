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Курян приглашают встать в ряды «Бессмертного полка»
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Курян приглашают встать в ряды «Бессмертного полка» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
9 мая от площади Перекальского до Красной площади в Куске пройдёт «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе облправительства.
Присоединиться к шествию сможет любой, кто придет со штендером или фотографией человека, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, или труженика тыла. Начало построения колонны в 11.00, начало шествия — в 12.00.
Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Курске в 2013 году и постепенно набирает популярность. В прошлом году количество участников достигло уже 50 тысяч.
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