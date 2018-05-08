В День Победы посетители «Макета Москвы» увидят новое светотехническое шоу

Сергей Лёвкин. Только 9 мая посетители павильона «Макет Москвы» на ВДНХ смогут посмотреть уникальное светотехническое шоу, посвященное Дню Победы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

«Светотехническое представление построено на контрасте. Вначале посетителям предложат перенестись в солнечное утро 22 июня 1941 года. Сообщение о начале Великой Отечественной войны и кадры архивной кинохроники будет сопровождать надвигающаяся на город тьма, а единственным светлым пятном на макете останется Кремль», — сказал он.

Продолжительность светотехнического шоу составит около четырех минут. Его будут показывать в начале каждого часа с 12:00 до 18:00. В дальнейшем шоу, посвященное Дню Победы, планируется сделать постоянным.

«Стихи и песни военных лет будут символизировать долгий путь к Победе, а макет в это время будет находиться то во власти света, то во власти тьмы. Весть о Победе город встретит волнами света и знаменитой песней «День Победы». А затем на макете отразятся вспышки праздничного салюта», — добавил Сергей Лёвкин.

Всего в павильоне «Макет Москвы» демонстрируется три светотехнических шоу: «Мегаполис Москва» (в 12:00, 16:00 и 18:00), «Времена года» (в 13:00 и 15:00) и «Архитектурные стили Москвы» (в 14:00 и 17:00).

Выставочный центр градостроительного развития города Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», был открыт на Сиреневой аллее ВДНХ в прошлом году. Площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается Комсомольской площадью, на востоке — территорией завода «Серп и Молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.

Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — исключительные детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки.

Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.