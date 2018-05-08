В День Победы посетители «Макета Москвы» увидят новое светотехническое шоу 

Только 9 мая посетители павильона «Макет Москвы» на ВДНХ смогут посмотреть уникальное светотехническое шоу, посвященное Дню Победы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
«Светотехническое представление построено на контрасте. Вначале посетителям предложат перенестись в солнечное утро 22 июня 1941 года. Сообщение о начале Великой Отечественной войны и кадры архивной кинохроники будет сопровождать надвигающаяся на город тьма, а единственным светлым пятном на макете останется Кремль», — сказал он.
Продолжительность светотехнического шоу составит около четырех минут. Его будут показывать в начале каждого часа с 12:00 до 18:00. В дальнейшем шоу, посвященное Дню Победы, планируется сделать постоянным.
«Стихи и песни военных лет будут символизировать долгий путь к Победе, а макет в это время будет находиться то во власти света, то во власти тьмы. Весть о Победе город встретит волнами света и знаменитой песней «День Победы». А затем на макете отразятся вспышки праздничного салюта», — добавил Сергей Лёвкин.
Всего в павильоне «Макет Москвы» демонстрируется три светотехнических шоу: «Мегаполис Москва» (в 12:00, 16:00 и 18:00), «Времена года» (в 13:00 и 15:00) и «Архитектурные стили Москвы» (в 14:00 и 17:00).
Выставочный центр градостроительного развития города Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», был открыт на Сиреневой аллее ВДНХ в прошлом году. Площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается Комсомольской площадью, на востоке — территорией завода «Серп и Молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.
Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — исключительные детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки.
Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.