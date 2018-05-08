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Столичные медики завершили обучение на курсах английского языка
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Столичные медики завершили обучение на курсах английского языка 

Авторадио 1 час назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
Как сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, более 400 специалистов прошли обучение английскому языку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Среди них реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры. При изучении языка особое внимание уделялось медицинской терминологии. Это поможет специалистам расспросить пациента-иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал ранее. Отметим, что в период проведения мундиаля на спортивных объектах будут дежурить свыше 320 врачей и до 100 бригад скорой помощи.
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