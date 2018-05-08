Московские медики выучили английский язык перед ЧМ‑2018

Более 400 московских врачей прошли курсы обучения английскому языку в преддверии чемпионата мира по футболу, среди них реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Более 400 специалистов прошли курсы обучения английскому языку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Среди них сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины», — говорится в сообщении.

При изучении языка особое внимание уделялось медицинской терминологии. Это поможет специалистам расспросить пациента-иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше.

Иностранные болельщики смогут обратиться за медицинской помощью, позвонив по номеру 103. Кроме того, на сайте станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова появилась англоязычная страница.

Знание английского языка пригодится медикам и после чемпионата мира по футболу. В столице регулярно проводятся крупные спортивные и культурные мероприятия, которые привлекают огромное количество туристов.

«В Москве уже есть успешный опыт работы на подобных мероприятиях, в том числе международных. Как и в прошлом году, позвонив в скорую, иностранцы смогут связаться с англоговорящим диспетчером. В целом с технической и организационной точек зрения мы готовы оказать медицинскую помощь в рамках чемпионата мира в полном объеме», — отметил министр правительства Москвы , руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун

Во время проведения ЧМ-2018 медработники будут дежурить на стадионе «Спартак» , большой спортивной арене «Лужников», площадке фестиваля болельщиков. Они также будут обслуживать международный вещательный центр, штаб-квартиру FIFA, а также базы команд и тренировочные площадки.

Для работы на стадионах разработали подробную схему расстановки персонала. При необходимости они помогут спортсменам, арбитрам, гостям и зрителям в местах проведения соревнований, тренировок и проживания. Также круглосуточно будут дежурить выездные бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи и станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.