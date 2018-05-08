Московские медики выучили английский язык перед ЧМ‑2018 

Более 400 московских врачей прошли курсы обучения английскому языку в преддверии чемпионата мира по футболу, среди них реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Более 400 специалистов прошли курсы обучения английскому языку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Среди них сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины», — говорится в сообщении.
При изучении языка особое внимание уделялось медицинской терминологии. Это поможет специалистам расспросить пациента-иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше.
Иностранные болельщики смогут обратиться за медицинской помощью, позвонив по номеру 103. Кроме того, на сайте станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова появилась англоязычная страница.
Знание английского языка пригодится медикам и после чемпионата мира по футболу. В столице регулярно проводятся крупные спортивные и культурные мероприятия, которые привлекают огромное количество туристов.
«В Москве уже есть успешный опыт работы на подобных мероприятиях, в том числе международных. Как и в прошлом году, позвонив в скорую, иностранцы смогут связаться с англоговорящим диспетчером. В целом с технической и организационной точек зрения мы готовы оказать медицинскую помощь в рамках чемпионата мира в полном объеме», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.
Во время проведения ЧМ-2018 медработники будут дежурить на стадионе «Спартак», большой спортивной арене «Лужников», площадке фестиваля болельщиков. Они также будут обслуживать международный вещательный центр, штаб-квартиру FIFA, а также базы команд и тренировочные площадки.
Для работы на стадионах разработали подробную схему расстановки персонала. При необходимости они помогут спортсменам, арбитрам, гостям и зрителям в местах проведения соревнований, тренировок и проживания. Также круглосуточно будут дежурить выездные бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи и станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».