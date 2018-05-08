Ещё
Полуразрушенный скотомогильник с опасными отходами обнаружили в Усть-Катаве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полуразрушенный скотомогильник с опасными отходами обнаружили в Усть-Катаве 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Россельхознадзор вскрыл нарушения ветеринарно-санитарных правил при использовании скотомогильника на территории Усть-Катава, сообщили «АиФ-Челябинск» в региональном управлении ведомства.
Опасный скотомогильник недалеко от посёлка Малый Бердяш эксплуатирует МУП «Городская служба благоустройства». В ходе проверки выяснилось, что нарушена целостность не только ограждения скотомогильника, но и самой биотермической ямы из железобетона. Элементарно — отсутствовала её крышка.
Руководство предприятия не смогло предоставить экспертам необходимые документы, в том числе акты проведения дезинфекции скотомогильника и специализированного автотранспорта. В результате за нарушение ветеринарно-санитарных правил директор муниципального предприятия был привлечён к административной ответственности в виде штрафа.
«На территории Челябинской области находится 64 скотомогильника. Большинство из них не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, — отметили в Россельхознадзоре. — Их инвентаризация была начата в 2010 году. Сейчас управление организует постоянные проверки скотомогильников».
Отметим, что 17 скотомогильников на Южном Урале имеют захоронения с сибирской язвой. До конца года чиновники рассчитывают привести все объекты в порядок.
АиФ: последние новости
В Челябинске появился «идеальный сквер» для прогулок Чья это улица: Громов, Доватор, Комаровский Апартаменты с видом на вокзал. В районе Алого Поля построят офисную высотку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина312
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко100
Трамп решил судьбу Ирана266
На «Евровидении» произошло ЧП79
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится358
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение