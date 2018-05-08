Полуразрушенный скотомогильник с опасными отходами обнаружили в Усть-Катаве

Россельхознадзор вскрыл нарушения ветеринарно-санитарных правил при использовании скотомогильника на территории Усть-Катава , сообщили «АиФ-Челябинск» в региональном управлении ведомства.

Опасный скотомогильник недалеко от посёлка Малый Бердяш эксплуатирует МУП «Городская служба благоустройства». В ходе проверки выяснилось, что нарушена целостность не только ограждения скотомогильника, но и самой биотермической ямы из железобетона. Элементарно — отсутствовала её крышка.

Руководство предприятия не смогло предоставить экспертам необходимые документы, в том числе акты проведения дезинфекции скотомогильника и специализированного автотранспорта. В результате за нарушение ветеринарно-санитарных правил директор муниципального предприятия был привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

«На территории Челябинской области находится 64 скотомогильника. Большинство из них не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, — отметили в Россельхознадзоре. — Их инвентаризация была начата в 2010 году. Сейчас управление организует постоянные проверки скотомогильников».

Отметим, что 17 скотомогильников на Южном Урале имеют захоронения с сибирской язвой. До конца года чиновники рассчитывают привести все объекты в порядок.