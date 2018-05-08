Центры «Мои Документы» не работают только 9 мая

В праздники центры госуслуг «Мои Документы» не будут работать только 9 мая. Во все остальные дни работа будет проходить в обычном режиме: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, а флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» — с 10 утра до 10 вечера.

В праздничные дни в столичных центрах проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню Победы. График всех мероприятий, проходящих в центрах, можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru.

Кроме тематических мероприятий, во многих центрах постоянно проходят компьютерные курсы, на которых сотрудники обучают горожан, как пользоваться порталом городских услуг mos.ru , передавать показания приборов учета, не выходя из дома, записываться на прием, а также помогают завести личную электронную почту при необходимости.

Ранее сообщалось, что в связи с майскими праздниками в Москве госучреждения изменили график работы.

Так, 9 мая все отделения почты работать не будут, в круглосуточном режиме будет открыто лишь почтовое отделение на Мясницкой улице, 26.

8 мая столичные поликлиники будут открыты с 08:00 до 20:00, а 9 мая — с 09:00 до 16:00. Вызвать врача на дом 9 мая можно будет также с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 9 мая будут работать с 09:00 до 15:00 часов. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 9 мая будут принимать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00. В остальные дни они будут работать в обычном режиме.

Аптечные пункты в поликлиниках 7-8 мая будут открыты в часы работы медицинских учреждений, а 9 мая — до 16:00.