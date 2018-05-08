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Центры «Мои Документы» не работают только 9 мая
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Центры «Мои Документы» не работают только 9 мая 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
В праздники центры госуслуг «Мои Документы» не будут работать только 9 мая. Во все остальные дни работа будет проходить в обычном режиме: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, а флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» — с 10 утра до 10 вечера.
В праздничные дни в столичных центрах проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню Победы. График всех мероприятий, проходящих в центрах, можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru.
Кроме тематических мероприятий, во многих центрах постоянно проходят компьютерные курсы, на которых сотрудники обучают горожан, как пользоваться порталом городских услуг mos.ru, передавать показания приборов учета, не выходя из дома, записываться на прием, а также помогают завести личную электронную почту при необходимости.
Ранее сообщалось, что в связи с майскими праздниками в Москве госучреждения изменили график работы.
Так, 9 мая все отделения почты работать не будут, в круглосуточном режиме будет открыто лишь почтовое отделение на Мясницкой улице, 26.
8 мая столичные поликлиники будут открыты с 08:00 до 20:00, а 9 мая — с 09:00 до 16:00. Вызвать врача на дом 9 мая можно будет также с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники 9 мая будут работать с 09:00 до 15:00 часов. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.
Женские консультации 9 мая будут принимать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00. В остальные дни они будут работать в обычном режиме.
Аптечные пункты в поликлиниках 7-8 мая будут открыты в часы работы медицинских учреждений, а 9 мая — до 16:00.
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