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Зато чисто будет: популярный пляж объяснил введение платного въезда на территорию
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Зато чисто будет: популярный пляж объяснил введение платного въезда на территорию 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В парке отдыха «Звезда» в Советском районе Новосибирска начали продавать абонементы на въезд — за 3 тысячи рублей с этим абонементом можно оставлять машину не только на пляже, но и на территории гостиничного комплекса «Горизонт Патио Отель», туристической базы «Азимут-Н» и горнолыжного комплекса «Ключи».
«Въезд автомобилей на территорию парка отдыха «Звезда» по проезду, находящемуся в частной собственности, платный. Содержание и ремонт проезда ведётся за счёт собственника, — объяснила причины платного проезда на территории креативный директор компании «НЕОКОМ» Мила Образцова. — Обращаем внимание, что вход на территорию парка отдыха «Звезда» свободный и бесплатный».
Она объяснила, что деньги за въезд автомобилей тратятся на содержание парка и пляжа. В том числе на уборку территории от мусора и топляка, на контроль за санитарным состоянием песка, механическую чистку песка, вывоз бытовых отходов. «А также следим и участвуем в сохранении береговой линии от размывания и поддерживаем порядок на лесной территории парка», — уточнила представитель компании.
По её словам, в апреле-мае, когда посетителей меньше, разовый въезд стоит 100–150 рублей. В июле, когда посетителей становится больше, а вместе с ними больше бытовых отходов, плата за въезд может быть больше. При этом спасатели, полиция, кареты скорой помощи заезжают на территорию бесплатно.
«В статье 6 пункт 8 Водного кодекса РФ сказано: «Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств». Таким образом, Водный кодекс напрямую ограничивает въезд автомобилей на пляж или береговую линию, а мы лишь помогаем соблюдать законодательство и следим, чтобы берег не превратился в свалку мусора и мойку машин», — пояснила Мила Образцова.
Плата за въезд нередко вызывает вопросы у горожан, которые хотят проехать к берегу именно на машине. В 2016 году такой инцидент был с пляжем «Бумеранг» — тогда администрация объяснила, что деньги берут за парковку.
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