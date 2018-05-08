Новоуренгойские ветераны получили подарки от Севернефтегазпрома 

Представители компании «Севернефтегазпром» при активном участии совета молодежи общества поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим 9 мая. Им вручили цветы и подарки.
Общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны (пенсионеров) Нового Уренгоя недавно переехала в новое помещение, но в нем уже успели создать музей боевой славы.
Представитель трудового коллектива Севернефтегазпрома Андрей Шемяков сердечно поблагодарил ветеранов за Победу и передал поздравление от генерального директора компании Владимира Дмитрука: «От всего сердца поздравляем вас с главным праздником — Днём Великой Победы! Пусть ваш подвиг сегодня, спустя много лет, будет примером беззаветного служения Родине. Низкий вам поклон, здоровья, благополучия, домашнего уюта и тепла».
Председатель общественной организации ветеранов Анатолий Филиппович Алёшкин поблагодарил руководство и коллектив Севернефтегазпрома за поддержку и систематическую благотворительную помощь, — сообщает пресс-центр компании.
Напомним, месяц назад ИА «Север-Пресс» объявило акцию «Бессмертный полк. Всегда с нами». Мы предложили присылать в редакцию снимки героев в электронном виде с коротким текстовым сопровождением — фамилия, имя, даты рождения и смерти, место службы или жизни во время войны, при возможности — детали биографии. 9 мая этот бессмертный полк пройдет по интернету, начавшись на сайте ИА «Север-Пресс» http://sever-press.ru/besmertnyj-polk-vsegda-s-nami и продолжившись в социальных сетях и иных сетевых медиа.