Новоуренгойские ветераны получили подарки от Севернефтегазпрома

Представители компании «Севернефтегазпром» при активном участии совета молодежи общества поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим 9 мая. Им вручили цветы и подарки.

Общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны (пенсионеров) Нового Уренгоя недавно переехала в новое помещение, но в нем уже успели создать музей боевой славы.

Представитель трудового коллектива Севернефтегазпрома Андрей Шемяков сердечно поблагодарил ветеранов за Победу и передал поздравление от генерального директора компании Владимира Дмитрука: «От всего сердца поздравляем вас с главным праздником — Днём Великой Победы! Пусть ваш подвиг сегодня, спустя много лет, будет примером беззаветного служения Родине. Низкий вам поклон, здоровья, благополучия, домашнего уюта и тепла».

Председатель общественной организации ветеранов Анатолий Филиппович Алёшкин поблагодарил руководство и коллектив Севернефтегазпрома за поддержку и систематическую благотворительную помощь, — сообщает пресс-центр компании.