Появился график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде 

График проведения плановых работ грядущим летом появился на сайте ОАО «Теплоэнерго».
Как сообщает пресс-служба компании, о времени отключения горячей воды в доме можно узнать, введя название улицы и номер дома на главной странице сайта.
Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, теплопунктов и тепловых сетей», — отмечается в сообщении
По вопросам, касающимся работы сервиса, жители могут обращаться по электронной почте press@teploenergo-nn.ru.
«Мы стараемся максимально удобно информировать жителей о графиках проведения летних ремонтных работ», — подчеркнул гендиректор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников.
Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах.
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