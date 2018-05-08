Появился график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде

График проведения плановых работ грядущим летом появился на сайте ОАО «Теплоэнерго».

Как сообщает пресс-служба компании, о времени отключения горячей воды в доме можно узнать, введя название улицы и номер дома на главной странице сайта.

Отключения обусловлены необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, теплопунктов и тепловых сетей», — отмечается в сообщении

По вопросам, касающимся работы сервиса, жители могут обращаться по электронной почте press@teploenergo-nn.ru.

«Мы стараемся максимально удобно информировать жителей о графиках проведения летних ремонтных работ», — подчеркнул гендиректор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников

Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах.

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