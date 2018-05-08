Коты Матрос и Боцман отправились в навигацию из Нижнего Новгорода

— Проводили в навигацию котов Матроса и Боцмана. Ранним утром теплоход «Николай Чернышевский» забрал пассажиров из Нижнего Новгорода и ушёл на весь сезон обслуживать круизную линию Москва Санкт-Петербург . Коты вольготно живут в капитанской каюте, разгуливают по рулевой рубке и всему теплоходу, — рассказала Анна Вингурт.

Коты на борту они с апреля, а зиму переждали у капитана Владимира Котина дома, в затоне «Октябрьский» Борского района.

— У Матроса и Боцмана даже есть форма — тельняшка и китель старпома, специально сшитые по кошачьим меркам сестрой Котина Татьяной. Но в самый первый день навигации им было не до нарядов — много дел, — добавила Анна.

В прошлом году NN.RU открывал навигацию и познакомился с котокапитаном теплохода «Дмитрий Фурманов». Деловой котяра старшего помощника капитана по кличке Кузя носит тельняшку. В этом году судно ушло в плавание без кота на борту, он остался на суше.