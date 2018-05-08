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В Казани могут открыть филиал Исламского банка Дубая
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В Казани могут открыть филиал Исламского банка Дубая 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Филиал Исламского банка Дубая планируют открыть в Казани, об этом на брифинге сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, передает «Татар-информ».
На данный момент банк имеет филиалы в шести странах, в основном мусульманских. Руководство планирует расширяться и рассматривает Россию. Возможности реализации проекта на KazanSummit 2018 обсудят представители Нацбанка РТ и Исламского банка Дубая.
Справка
Исламский банк Дубая (Dubai Islamic Bank, DIB) был основан в 1975 году. Это первый исламский банк, который смог внедрить исламские принципы во все сферы своей деятельности. Кроме того, это крупнейший исламский банк в ОАЭ.
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