Власти Саратовской области оценили расходы на борьбу с зарастанием Волги в 180 млн рублей

"Для борьбы с зарастанием Волги в реку выпускают мальков растительноядной рыбы — порядка 1 млн мальков. Но этого недостаточно, по нашим расчетам, требуется выпускать в Волгоградское водохранилище около 40 млн мальков, на это нужно ежегодно порядка 180 млн рублей", — сказал Соколов.

Министр уточнил, что сейчас средства на закупку мальков рыб, например, толстолобика или белого амура, область получает за счет возмещения ущерба от предприятий, которые добывают песок на волжских берегах или чьи работы связаны с берегоукрепительными сооружениями.

"Мы же рассчитываем получить средства на закупку мальков из федерального бюджета, документы для этого поданы в Минприроды РФ ", — сказал собеседник агентства.

По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, сейчас около 320 тыс. га мелководья Волги заросло и продолжает зарастать растительностью.

"Это природный процесс, и других способов борьбы, кроме растительноядной рыбы здесь нет. Обрабатывать воду пестицидами нельзя по понятным причинам, никакая техника — современные комбайны или тракторы не справятся с такими объемами", — сказал министр, добавив, что, согласно прогнозам, «уже спустя пять-шесть лет будет виден значительный результат такой работы с зарастанием реки».

Оздоровление Волги

Ранее сообщалось, что приоритетный проект «Оздоровление Волги» реализуют в РФ до 2025 года, планируется сократить объем загрязненных сточных вод, организовать сбор и очистку загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов.

По данным минприроды и экологии Саратовской области, основной запас поверхностных водных ресурсов региона приходится на Волгу. В пределах области на реке расположены два водохранилища — Саратовское и Волгоградское.

В рамках проекта в Саратовской области также планируют строительство нескольких очистных сооружений и подъем затонувших судов.