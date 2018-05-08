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Воропаева призвала совершенствовать историко-культурный стандарт
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Воропаева призвала совершенствовать историко-культурный стандарт 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Чтобы молодёжь лучше знала историю своей страны, в историко-культурный стандарт необходимо вернуть понятие «пионеры-герои», рассказала «Парламентской газете» председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
«В историко-культурном стандарте исчезло понятие «пионеры-герои». То есть тот факт, что молодёжь сегодня может не знать героев своей страны, говорит не только о нежелании учиться, но и о недоработках в системе преподавания. Решить все эти проблемы поможет закрепление понятия «патриотическое воспитание» на федеральном уровне», — считает Воропаева.
Она напомнила, что соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в ноябре 2017 года. «Закон нужен, чтобы появились соответствующие подпрограммы и стандарты. Мы регулярно проводим тесты по истории Великой Отечественной войны — в последней акции, к примеру, участвовали более 500 тысяч человек, — и судя по результатам испытуемых, видим, что нам ещё есть куда стремиться в плане патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметила глава молодёжной общественной палаты.
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