В Текстильщиках на занятия по программе «Московское долголетие» поступило более 500 заявок

Более 500 анкет заполнили активные пенсионеры из района Текстильщики для участия в программе «Московское долголетие». В настоящее время запись на занятия остается открытой. Об этом рассказала начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки» Лариса Данькова.

— Приступили к занятиям почти 400 человек. Среди самых популярных секций — «Английский язык», «Компьютерная грамотность» и «Скандинавская ходьба», — сказала Лариса Данькова.

Отметим, что филиал «Текстильщики» центра соцобслуживания «Кузьминки» находится по адресу улица 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 4. (мю)