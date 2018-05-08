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В Текстильщиках на занятия по программе «Московское долголетие» поступило более 500 заявок
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В Текстильщиках на занятия по программе «Московское долголетие» поступило более 500 заявок 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Более 500 анкет заполнили активные пенсионеры из района Текстильщики для участия в программе «Московское долголетие». В настоящее время запись на занятия остается открытой. Об этом рассказала начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки» Лариса Данькова.
— Приступили к занятиям почти 400 человек. Среди самых популярных секций — «Английский язык», «Компьютерная грамотность» и «Скандинавская ходьба», — сказала Лариса Данькова.
Отметим, что филиал «Текстильщики» центра соцобслуживания «Кузьминки» находится по адресу улица 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 4. (мю)
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