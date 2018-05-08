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В День Победы ЦППК устроит концерты студентов Школы-студии МХАТ на пяти вокзалах Москвы
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В День Победы ЦППК устроит концерты студентов Школы-студии МХАТ на пяти вокзалах Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе перевозчика.
«9 мая на Ярославском, Павелецком, Казанском, Киевском и Белорусском вокзалах пройдут праздничные мероприятия, организованные АО «Центральная ППК» и Школой-студией МХАТ. В честь праздника они исполнят любимые всеми песни военных лет», — рассказали в пресс-службе.
В ЦППК отметили также, что в течение дня во всех областных и межобластных экспрессах сотрудники компании будут дарить цветы ветеранам.
Как ранее сообщало Агентство городских новостей «Москва», в преддверии праздника ЦППК совместно с Музеем Победы запустила тематические электропоезда на пяти направлениях. В салонах вагонов размещены тематические плакаты о городах-героях и городах воинской славы, расположенных на маршрутах следования электропоездов.
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