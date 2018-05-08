Остались лестница и руины: у больницы Пирогова снесли незаконный магазин

Самаре рабочие завершили работы по сносу незаконного торгового объекта на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Остались только лестница и руины. Надеюсь, этот мусор быстро вывезут. А то вид, как после бомбежки, — считают горожане.

В павильоне торговля цветами, хозтоварами, продуктами и одеждой шла до последнего момента. Причем снести его должны были еще 7 лет назад. Но к работам приступили только в конце апреля. Это связано в том числе с тем, что по данным улицам проходят гостевые маршруты чемпионата мира по футболу.

Кварталом выше, на пересечении Мичурина и Клинической, в марте демонтировали ларьки, в которых продавали готовые обеды, сладости, одежду.

По словам и. о. руководителя УФССП по Самарской области Дениса Шильникова, до конца недели с туристических маршрутов ЧМ-2018 уберут еще два торговых объекта.