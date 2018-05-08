Крупнейший в России фестиваль Средневековья примет более 30 тыс. гостей под Липецком

Австралии, "Завтра, 9 мая начинаем и по 13 мая проводим крупнейший в России фестиваль по раннему Средневековью, на него заявилось около 1 тыс. участников из России, Чехии Израиля , стран ближнего зарубежья. Фестиваль откроем для гостей на один день — 12 мая, в течение которого примем более 30 тыс. человек", — рассказал Семенов.

Он добавил, что на полигоне площадью 15 га в Елецком районе, который клуб купил в 2016 году, к 2038 году построят крупнейший в Европе центр раннего Средневековья. «Проект на 20 лет, пока закончили три из пяти башен в древо-земляной крепости диаметром 246 метров, ее периметр мы почти замкнули, еще делаем мосты от башен. Ранее вырыли ров, насыпали вал, высадив по его периметру 4 тыс. сосен и аллею из 25 каштанов, выкопали колодец», — рассказал Семенов.

По его словам, реконструкторы запланировали около 20 мастер-классов, соревнования и конкурсы, все финальные туры вынесут на 12 мая, когда лагерь откроют на один день для зрителей. Они увидят массовые сражения, смогут освоить азы средневековых ремесел, купить на ярмарке одежду, аксессуары, украшения, стилизованные под Средневековье, услышать древнюю музыку на старинных инструментах.

О фестивале «Русборг»

Крупнейший в СНГ ежегодный международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг» посвящен раннему Средневековью (периоду IX-XI веков). Участники реконструируют события 964 года, когда войска князя Святослава привели земли вятичей в состав Руси и оформили независимость от Хазарского Каганата. Впервые прошел в 2005 году, тогда в нем участвовали 58 реконструкторов и 300 зрителей, он стоил организаторам 4 тыс. рублей. За 13 лет число участников фестиваля выросло в 20 раз, зрителей — в сто, расходы организаторов — в 200 раз.