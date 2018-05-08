Стопроцентный слив: Найем обвинил прокуроров в связях с избившим его чеченцем

Об этом Мустафа Найем написал на своей странице в Facebook. По мнению депутата, все это говорит о 100%-м сливе дела.

«Один (прокурор) является родственником их (подозреваемых) партнера по бизнесу, а второй — уже после того, как получил на руки наше дело, — встречался с родственниками беглеца. Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры , куда мы обязательно обратимся», — отметил политик.

Найем также сообщил, что в течение пяти последних дней на его официальную электронную почту от имени разных организаций регулярно приходят письма с требованием забрать заявление.

«Я не стану повторять тут угрозы себе и моим родственникам; оперативно определить точно, от кого они поступают, невозможно. Конечно, мы передаем все эти материалы следствию, но на всякий случай мои адвокаты и близкие настояли обратиться за государственной охраной, которую предоставила Национальная полиция», — заявил он.

Найема избили 30 апреля возле Бессарабского рынка в центре Киева. Нардеп двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Мерседес», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из злоумышленников ударил нардепа в челюсть. Трое были задержаны.

В среду, 2 мая, суд избрал одному из задержанных — Магомеду Саитову — меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.