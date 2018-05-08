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Эксперт оценил прогнозы американского учёного о последствиях ядерного удара со стороны России
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Эксперт оценил прогнозы американского учёного о последствиях ядерного удара со стороны России 

RT на русском 25 минут назад
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT прокомментировал предположения американского профессора Джорджтаунского университета Мэтью Кроэниг, который в своей монографии «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство» оценил последствия возможного ядерного удара России по США.
«Американский учёный близок к истине, потому что действительно, ответный удар российских стратегических ядерных сил может быть для Соединённых Штатов катастрофическим. На этом и основана наша политика сдерживания. Хорошо, что в США всё понимают. Благодаря этому сводится к минимуму их военная агрессия против России. Но все остальные её виды мы, конечно, на себе ощущаем — политическую, экономическую и информационно-психологическую. То есть все элементы гибридной войны, которую сегодня ведут США против нашей страны. Но военную агрессию они проявить не решатся, потому что знают, что для них это может означать только гибель государства», — сказал эксперт.
Ранее профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроэниг оценил последствия возможного ядерного удара России по США. По словам учёного, в результате первого ядерного удара России в США будет уничтожен 131 американский город с населением в 70 млн человек. Второй удар приведёт к уничтожению ещё 12 городов и 28 млн человек.
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