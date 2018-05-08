Жители Петербурга перед Днем Победы возложили цветы на крупнейшем в мире братском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Мероприятия в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге традиционно начались с торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище — крупнейшем в мире братском захоронении времен войны. Там покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Церемония открылась торжественным прохождением роты почетного караула и оркестра штаба Западного военного округа, передает корреспондент ТАСС. Под звуки марша военные пронесли от Вечного огня к монументу Матери Родине боевые знамена частей, участвовавших в обороне Ленинграда. В церемонии приняли участие ветераны и блокадники, командование и офицеры ЗВО, курсанты военных училищ, представители власти. Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В церемонии на Пискаревском кладбище приняли участие судьи Конституционного Суда РФ , представители Федерального Собрания и Государственной думы , общественные, профсоюзные организации, священнослужители.

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов возложил у подножия монумента венок из алых роз, рядом были возложены венки от правительства, Законодательного собрания и Уставного суда Санкт— Петербурга, правительства Ленинградской области

Италии, Испании, Нидерландов, Великобритании, Почтить память защитников Ленинграда по традиции пришли представители консульского корпуса Санкт-Петербурга; страны, которые не имеют дипломатического представительства в Петербурге, также направили цветы для возложения на Пискаревском мемориале. Цветы к монументу в Петербурге возложены от стран СНГ, Китая Японии , прибалтийских государств, Франции Сирии и других стран.

Символ стойкости ленинградцев

После завершения официальной церемонии петербуржцы продолжают нести на Пискаревское кладбище цветы в память о защитниках города. По данным руководства Пискаревского мемориала, в День Победы и накануне сюда приходят 25-30 тысяч человек, чтобы от себя поклониться подвигу ленинградцев.

Пискаревское кладбище расположено на северной окраине Петербурга. Массовые захоронения проводились там с зимы 1941-1942 гг., когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тысяч имен, большинство покоящихся там не опознаны.

Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году. Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе Матери Родине, находятся братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. На мемориальной стене высечены слова Ольги Берггольц : «Никто не забыт и ничто не забыто». В павильонах при входе на кладбище создана музейная экспозиция, рассказывающая о 900 днях блокады.

Торжественные церемонии в Петербурге во вторник прошли на всех воинских мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне. Горожане принесли цветы к могилам защитников города на Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском мемориальных кладбищах, а также к монументу Героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы и к дому на Невском проспекте, 14, где сохранена надпись времен блокады: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».