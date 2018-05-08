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Глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ высоко оценил усилия Алжира по защите мира
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Глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ высоко оценил усилия Алжира по защите мира 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Алжир, 8 мая /Синьхуа/ — Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний /ОДВЗЯИ/ Лассина Зербо в понедельник высоко оценил усилия Алжира по поддержанию международного мира и стабильности.
Он заявил СМИ после переговоров с министром иностранных дел североафриканской страны Абделькадером Мессахелем, что Алжир является одной из сил, участвующих в обеспечении международного мира и стабильности, ОДВЗЯИ положительно оценивает его усилия по запрету ядерного оружия.
По его словам, Алжир уже давно присоединился к ДВЗЯИ, что стало хорошим образцом для других стран.
А. Мессахель отметил, что в период колониального правления в Алжире Франция произвела на его территории 17 ядерных испытаний, на некоторые районы Алжира и сейчас негативно влияет радиация.
По словам министра, Алжир продолжит призывать другие страны подписать ДВЗЯИ и как можно скорее ратифицировать его. Алжир в 1996 году подписал договор, а в 2003 году — ратифицировал. —0—
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