Глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ высоко оценил усилия Алжира по защите мира

Алжир , 8 мая / Синьхуа / — Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний /ОДВЗЯИ/ Лассина Зербо в понедельник высоко оценил усилия Алжира по поддержанию международного мира и стабильности.

Он заявил СМИ после переговоров с министром иностранных дел североафриканской страны Абделькадером Мессахелем, что Алжир является одной из сил, участвующих в обеспечении международного мира и стабильности, ОДВЗЯИ положительно оценивает его усилия по запрету ядерного оружия.

По его словам, Алжир уже давно присоединился к ДВЗЯИ, что стало хорошим образцом для других стран.

А. Мессахель отметил, что в период колониального правления в Алжире Франция произвела на его территории 17 ядерных испытаний, на некоторые районы Алжира и сейчас негативно влияет радиация.

По словам министра, Алжир продолжит призывать другие страны подписать ДВЗЯИ и как можно скорее ратифицировать его. Алжир в 1996 году подписал договор, а в 2003 году — ратифицировал. —0—