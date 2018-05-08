На Ямале ловцы собак отмывали деньги на бродягах

Прокуратура Ямала выявила многочисленные нарушения законов при проверке соблюдения органами исполнительной власти и местного самоуправления законов при осуществлении полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Лабытнанги, Так, при наличии финансовой возможности и фактической потребности в оказании этих услуг в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде Муравленко , в Надымском, Пуровском, Ямальском, Красноселькупском и Приуральском районах не заключались контракты на отлов, содержание и утилизацию бродячих собак на длительный период.

В действиях должностных лиц администраций Надымского, Пуровского, Ямальского и Тазовского районов выявили нарушения законодательства о контрактной системе, выразившиеся в «искусственном дроблении контрактов» на оказание услуг по отлову животных. Муниципальными заказчиками надлежащий контроль за исполнением муниципальных контрактов не осуществляется, что способствует хищению бюджетных средств.

Кроме того, прокуратура Ноябрьска выявила факт предъявления подрядной организацией ООО «Иннополюс» к оплате фактически не оказанных услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, их утилизации на сумму более 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также подрядчик допустил нарушения природоохранного законодательства при утилизации биологических отходов. По материалам проверки прокуратуры Ноябрьска возбуждено уголовное дело по факту умерщвления животных путем удушения для снижения расходов по приобретению медикаментов для медикаментозной эвтаназии.

При проверке вольеров выявлены их несоответствия требованиям санитарных норм и условиям муниципальных контрактов. Питание, уход, санитарная обработка клеток надлежащим образом не осуществлялась. Соответствующая документация, требуемая при оказании данного вида услуг, исполнителями не велась.

Отметим, всего по результатам проведенных проверок прокуратура Ямала выявила 137 нарушений закона при осуществлении полномочий по отлову безнадзорных животных. Внесено 43 представления, 36 из которых в органы местного самоуправления. Прокурорами обеспечено безотлагательное рассмотрение представлений и установлен контроль за фактическим устранением всех нарушений закона. В результате принятых прокурорами мер к дисциплинарной ответственности привлекли 21 должностное лицо, по принесенным протестам отменено 7 муниципальных правовых актов, приведено в соответствие с законом 2 муниципальных правовых акта. В целях взыскания компенсации морального вреда в суд в интересах несовершеннолетних, пострадавших от укусов бродячих животных, направлено 17 исковых заявлений на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Прокурорами будут продолжены мероприятия по судебной защите прав детей, подвергшихся укусам безнадзорных животных, путем обращения в суд с требованиями о компенсации морального вреда.