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На Среднем Урале проверили знания будущих теологов
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На Среднем Урале проверили знания будущих теологов 

Информационный портал Свердловской области 22 минуты назад
В Екатеринбурге при поддержке Международной ассоциации исламского бизнеса и регионального Духовного управления мусульман Свердловской области на базе Уральского государственного горного университета состоялся конкурс по религиоведению среди мусульман, который, по традиции, считается итоговым экзаменом на знание основ вероучения среди выпускников школ, созданных при мечетях Свердловской области.
Отметим, в состав жюри вошли представители органов власти, профессора вузов, общественные деятели. В качестве первого испытания участникам состязания был предложен тест по основам исламского вероучения, истории религии и межконфессиональным отношениям. Затем конкурсанты были разделены на три смешанные команды, и уже в составе групп проверяли знания фактов, описанных в Коране, наизусть читали молитвы на арабском, а также придумывали и зачитывали собственные проповеди.
«Меня приятно удивил уровень подготовки конкурсантов. Надеюсь, многие из них захотят продолжить обучение на нашей кафедре теологии, которая существует уже больше семи лет и где мы готовим будущих теологов. Наши студенты не только глубоко изучают науки, раскрывающие разные стороны всех вероучений, но также получают практические навыки межрелигиозного диалога и взаимодействия. Здесь закладывается дружба представителей двух традиционных конфессий нашей страны», — сказал протоиерей, заведующий кафедрой теологии УГГУ Игорь Бачинин.
По словам председателя РДУМСО Радифуллы Гиндуллина, постепенный перевод всеобщей просветительской работы с мусульманами на научную платформу с использованием профессиональных навыков и знаний позволит избежать проникновения псевдорелигиозных и исламистских идей в сознание мусульманской уммы. «Чем больше будет образованных теологов, имамов, тем легче будет донести до общественности истинный смысл религии, и убедить верующих или тех, кто только столкнулся с выбором религии: где есть вера, никогда не бывает насилия и беззакония», — добавил Радифулла Гиндуллин.
Напомним, в этом году в рамках повышения качества просветительской и воспитательной работы в сфере межрелигиозных отношений по инициативе регионального Духовного управления мусульман Свердловской области в столице Среднего Урала открылась школа имамов, где будущих духовников на профессиональном уровне готовят к работе с разными категориями верующих, в том числе находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
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