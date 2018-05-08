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Накануне праздника в уфимском парке Победы высадили около 60 тысяч цветов
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Накануне праздника в уфимском парке Победы высадили около 60 тысяч цветов 

АиФ-Уфа 23 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Накануне 9 Мая в уфимском парке Победы высаживаются петунии, бархатцы, ирезине, цинерарии, сальвии, виолы, вербены, агератумы и портулаки. Всего около 60 тысяч цветов, сообщает пресс-служюа мэрии города.
Кроме парка Победы цветы высаживаются в сквере 112 кавалерийской дивизии, парке Ленина, на трибунах у Администрации города и сквере «Волна» — традиционных местах праздничных мероприятий.
В текущем на объектах, находящихся на содержании МУП «Горзеленхоз», планируется высадить более миллиона однолетних цветов.
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