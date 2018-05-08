Накануне праздника в уфимском парке Победы высадили около 60 тысяч цветов

Накануне 9 Мая в уфимском парке Победы высаживаются петунии, бархатцы, ирезине, цинерарии, сальвии, виолы, вербены, агератумы и портулаки. Всего около 60 тысяч цветов, сообщает пресс-служюа мэрии города.

Кроме парка Победы цветы высаживаются в сквере 112 кавалерийской дивизии, парке Ленина, на трибунах у Администрации города и сквере «Волна» — традиционных местах праздничных мероприятий.

В текущем на объектах, находящихся на содержании МУП «Горзеленхоз», планируется высадить более миллиона однолетних цветов.