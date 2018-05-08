Флешмоб памяти: в Ростове дети выстроились в форме пятиконечной звезды

В донской столице накануне Дня Победы ученики провели акцию «Бессмертный полк». Дети со второго по шестой классы 87-й школы в Советском районе города выстроились в форме пятиконечной звезды — символа Советской Армии — и георгиевской ленты, а потом исполнили песню «День Победы».

Ребята принесли с собой портреты родственников, бившихся с фашистами, и красные шары.

Дети принесли с собой портреты дедушек и бабушек, бившихся с фашистами

— Также прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Первоклассники зажгли поминальные свечи и почтили память погибших в годы войны. В фойе школы традиционную фотовыставку «Лица Победы» дополнила экспозиция военных орудий, снаряжения и писем в «Бессмертный полк», — рассказала директор школы Антонина Брык.

Ребята попробовали фронтовую кашу