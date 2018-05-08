Ещё
Флешмоб памяти: в Ростове дети выстроились в форме пятиконечной звезды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп решил судьбу Ирана
Трамп решил судьбу Ирана

Флешмоб памяти: в Ростове дети выстроились в форме пятиконечной звезды 

161.ru 28 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице накануне Дня Победы ученики провели акцию «Бессмертный полк». Дети со второго по шестой классы 87-й школы в Советском районе города выстроились в форме пятиконечной звезды — символа Советской Армии — и георгиевской ленты, а потом исполнили песню «День Победы».
Ребята принесли с собой портреты родственников, бившихся с фашистами, и красные шары.
Дети принесли с собой портреты дедушек и бабушек, бившихся с фашистами
— Также прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Первоклассники зажгли поминальные свечи и почтили память погибших в годы войны. В фойе школы традиционную фотовыставку «Лица Победы» дополнила экспозиция военных орудий, снаряжения и писем в «Бессмертный полк», — рассказала директор школы Антонина Брык.
Ребята попробовали фронтовую кашу
Еще один патриотический флешмоб состоялся в Новочеркасске. На Соборной площади водители выстроили свои автомобили в фигуру Вечного огня, а затем одновременно включили фары. Как рассказали организаторы, в акции приняли участие 160 автомобилистов.
161.ru: последние новости
В Таганроге благоустроят Приморский парк за 113 миллионов рублей Нашествие: парки Ростова атаковали тысячи ложных гусениц Уходит по собственному: заместитель главы ростовской администрации подал заявление об увольнении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП60
Трамп решил судьбу Ирана72
Астролог предсказал победу Путина и пожалел60
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1102
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится75
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение