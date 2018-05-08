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Тюменцы возложили цветы к памятнику Федюнинскому
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Тюменцы возложили цветы к памятнику Федюнинскому 

Уралинформбюро 28 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Накануне праздника Великой Победы в Тюмени возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики, кавалеру многих фронтовых наград, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому. В митинге, организованном управой Калининского административного округа, приняли участие учащиеся школы №69, которая носит имя Федюнинского, члены Тюменского городского клуба ветеранов и жители регионального центра.
Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна Российской Федерации и теплых слов о жизни и подвиге Ивана Федюнинского. Он прошел боевой путь от лейтенанта до генерала армии, был соратником и близким другом Георгия Жукова, являлся организатором и участником прорыва блокады Ленинграда.
Памятник Ивану Федюнинскому появился в областном центре в августе 2017 года благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова. Финансовую поддержку в реализации проекта оказали АО «Транснефть — Сибирь» и ЗАО «Спинокс». Авторами монумента стали екатеринбургские скульпторы братья Бородины.
На торжественном митинге в память легендарного полководца заместитель генерального директора АО «Транснефть — Сибирь» Сергей Сметанюк отметил, что не случайно первый в России памятник генералу установлен на тюменской земле, Иван Иванович, где бы он ни исполнял свой воинский долг, от степей Монголии и до берлинских предместий, всегда отмечал, что он сибиряк, и Тюмень — это его малая родина.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Транснефть — Сибирь», символические ключи от памятника были переданы коллективу школы имени Федюнинского. В этом заложен глубокий смысл преемственности поколений, когда не только ответственность за сохранность монумента, но и ответственность за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны берет на себя юное поколение.
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