Тюменцы возложили цветы к памятнику Федюнинскому

Накануне праздника Великой Победы в Тюмени возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики, кавалеру многих фронтовых наград, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому. В митинге, организованном управой Калининского административного округа, приняли участие учащиеся школы №69, которая носит имя Федюнинского, члены Тюменского городского клуба ветеранов и жители регионального центра.

Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна Российской Федерации и теплых слов о жизни и подвиге Ивана Федюнинского. Он прошел боевой путь от лейтенанта до генерала армии, был соратником и близким другом Георгия Жукова , являлся организатором и участником прорыва блокады Ленинграда

Памятник Ивану Федюнинскому появился в областном центре в августе 2017 года благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова. Финансовую поддержку в реализации проекта оказали АО «Транснефть — Сибирь» и ЗАО «Спинокс». Авторами монумента стали екатеринбургские скульпторы братья Бородины.

На торжественном митинге в память легендарного полководца заместитель генерального директора АО «Транснефть — Сибирь» Сергей Сметанюк отметил, что не случайно первый в России памятник генералу установлен на тюменской земле, Иван Иванович, где бы он ни исполнял свой воинский долг, от степей Монголии и до берлинских предместий, всегда отмечал, что он сибиряк, и Тюмень — это его малая родина.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Транснефть — Сибирь», символические ключи от памятника были переданы коллективу школы имени Федюнинского. В этом заложен глубокий смысл преемственности поколений, когда не только ответственность за сохранность монумента, но и ответственность за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны берет на себя юное поколение.