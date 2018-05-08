Гостеприимство по-самарски: студенты продемонстрировали навыки в гостиничном сервисе

«Накануне ЧМ-18 демонстрация навыков молодых ребят в гостиничном сервисе приобретает особое значение, — говорит директор колледжа Татьяна Санникова. — Среди наших студентов очень много волонтеров, которым предстоит сопровождать гостей чемпионата на самых разных этапах, включая их обслуживание в гостиница и отелях. По ним в том числе будут судить о самарском гостеприимстве и сервисе. За результаты демонстрационного экзамена я особо не волнуюсь У нас замечательные педагоги и способные студенты. Ребята три года подряд являются чемпионами регионального чемпионата „Молодые профессионалы“ (WorldSkills Russia) Самарской области по компетенции „Администрирование отеля“. В 2015–2016 годах — Анна Жаурова, 2016-2017 — Галина Овцинова, 2017-2018 — Дарья Зинина. А сам колледж вошел в „Топ-100“ лучших образовательных организаций России в движении „Молодые профессионалы“ WorldSkills Russia».

Процедура государственной итоговой аттестации с элементами демонстрационного экзамена по компетенции «Администрирование отеля» проводилась в соответствии со стандартами WorldSkills на принципе абсолютной открытости, с участием работодателей гостиничной индустрии Самарской области. Программа обучения разрабатывается и утверждается совместно с работодателями, среди которых такие представители отрасли гостеприимства в Самарской области, как ООО «Вольный ветер»; ООО «Отель Эксперт»; ООО «Отель Граф Орлов», Хемптон бай Хилтон и другие.

"Основными критериями при оценке будущих специалистов по компетенции «Администрирование отеля», — отметила преподаватель колледжа, эксперт WorldSkillsRussia Юлия Танич, — стали знание местной и общей туристической информации, хороший разговорный и письменный уровень английского языка, знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навык обработки и применения процедур бронирования, приема и выписки гостей из отеля".

На демонстрационном экзамене использовались так называемые деловые игры. К примеру, молодая чета бронирует по телефону номер в гостинице. Необходима полная информация об условиях проживания, а также о проводимых спортивных и культурных событиях в городе. В роли портье и гостя выступали сами экзаменующиеся. А оценки выставляли преподаватели, эксперты и работодатели. Разыгрывались также конфликтные ситуации. Половина заданий давалась на русском языке, другая половина — на английском. И держать экзамен приходилось тоже на иностранном языке.

"За экзамен я вовсе не беспокоюсь, — делится победительница регионального чемпионата, выпускница колледжа Дарья Зинина. — Опыт работы по стандартам WorldSkills имеется. И меня уже пригласили на работу в престижный отель Самары . Так что Чемпионат мира по футболу я встречу не в волонтерском, а в профессиональном качестве".