Ямальские НКО получают бесплатную помощь из собственного инкубатора

Центр развития НКО Ямала — победитель конкурса президентских грантов в 2017 году, годовой план выполнил за пять месяцев.

За это время специалисты центра отработали более 120 обращений общественников, помогли подготовить 24 проектных заявки на конкурсы грантов и субсидий местного, регионального и федерального уровней, на конкурсы социальных инициатив ПАО «Газпром нефть» и « Газпром добыча Ноябрьск».

Речь идет об оказании помощи в подготовке заявок на различные конкурсы грантов и субсидий, консультации по бухучету и всем видам отчетности, управлении проектами и продвижении НКО в интернете, а также оказании юридических консультаций. Стать участником уникального проекта просто — для этого достаточно направить заявку на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Эта часть проекта продлится до конца ноября 2018 года. Денежные средства на его реализацию проекта уже дважды по результатам конкурсов предоставлял Фонд президентских грантов.

«Работа нашей команды — это ежедневное общение с лидерами некоммерческого сектора нашего региона, «погружение» в их проблемы и планы. Наша работа — это и «скорая помощь» в решении самых разных ситуаций, и стратегическое планирование деятельности НКО на три-пять лет. И мы рады, что можем быть полезны, а, значит, будем продолжать двигаться в заданном направлении», — рассказала руководитель проекта «Инкубатор для НКО Ямала» Инна Тереш.