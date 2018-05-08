Ройзман оправдал приковывание наркоманов к батареям

Министерство здравоохранения направило в Совет Федерации проект требований к работе реабилитационных центров для наркозависимых, сообщает РБК. В частности, ведомство предлагает запретить реабилитацию методом «приковывания к батареям».

В эфире НСН основатель фонда «Город без наркотиков», мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал эту инициативу попыткой государства монополизировать реабилитацию наркозависимых, причем, не понимая, как это делать правильно.

«Государство пытается монополизировать все, но оно не вкладывает денег, не вкладывают душу, ничем не занимается. Реальную реабилитацию наркозависимых можно осуществлять только в том случае, если будет принят закон о принудительном лечении. Пока он не будет принят, никогда не будет нормальной государственной реабилитации. Сейчас в России пять государственных реабилитационных центров, которые вообще никак не выполняют свои функции, потому что нет закона о принудительном лечении. Этот закон в той или иной форме существует во всех без исключения цивилизованных странах. Единственный способ вытащить наркозависимого — закрытое помещение и территория гарантировано очищенная от наркотиков. Эти два условия невозможно соблюсти без закона о принудительном лечении», — заявил Ройзман.

Фонд «Город без наркотиков» был основан в 1999 году и помог избавиться от наркозависимости тысячам людей. На первом этапе поступления в центр реабилитантов отправляют на так называемый «карантин» в специальное помещение с запретом его покидания. До 2008 года на этой стадии преодоления абститентного синдрома наркозависимых приковывали к кроватям. Ройзман отмечает, что спасать людей иногда возможно только таким способами.

«Когда ко мне ехали родители и везли по 50 человек в день, отцы вставали на колени, рыдали, просили сделать что-нибудь, что-то я никого рядом с собой из наркологов не видел, и Минздрава не было. Мне довелось спасти тысячи людей. Да, у нас был этап, когда карантин, когда пристегивали наручниками к кроватям. Но мы так это делали, мы спасли тысячи людей. Расскажите, как в это время делали это вы. И вдруг выяснится, что никак не делали», — возмутился он.

Новый проект Минздрава предполагает включать реабилитационные центры в соответствующий реестр на основании выполнения предложенных требований. Евгений Ройзман подчеркнул, что именно негосударственные центры в свое время спасли тысячи жизней.

«Очень много людей в свое время, в Сибири особенно, спасли протестанты. Протестантские центры были очень эффективными. Другое дело, что часть этих людей остаются потом у протестантов. Вы спросите у матерей, что им лучше, в тюрьмы передачки носить, на кладбище ходить цветы носить или чтобы у них ребенок с протестантами был. И вам ответят. Государство, прежде чем что-то запрещать, должно взять на себя ответственность. Ответственность не берут, но уже запрещают. А как спасать-то? Смотреть, как люди гибнут на глазах? Ладно бы они просто сами сдохли, но они затащат в гроб еще всю свою семью, родителей, бабушек, дедушек. Они еще и грабят, и убивают, и машину угоняют обдолбленные. Никто же этим заниматься не хочет. Отсюда и появляются несертифицированные реабилитационные центры», — рассказал мэр Екатеринбурга.

Напомним, в России рабоаает около 800 частных реабилитационных центров, по данным Национального антинаркотического союза.