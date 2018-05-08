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Самарские власти ищут деньги для завершения строительства нового кардиоцентра
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Самарские власти ищут деньги для завершения строительства нового кардиоцентра 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области не собирается бросать строительство нового кардиоцентра. Для завершения работ власти собираются подыскать соинвестора. Об этом 63.ru сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Открыть свои двери медучреждение должно было в 2016 году, но строительство «Клиники сердца» заморозили.
Задержку сроков сдачи нового кардиоцентра в Самаре связали с несколькими скандалами, в эпицентр которых попал глава компании-инвестора Сергей Шатило. Сначала он проходил в качестве потерпевшего по делу блогеров о вымогательстве. Теперь же самому бизнесмену грозит уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
Отставание от графика планировали устранить с помощью соинвестора. Желание им стать высказало ООО «АВА-ПЕТЕР».
Но затем строительство нового кардиоцентра в Самаре вновь приостановили на неопределенный срок. Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.
— Сейчас здание построено на 90%. Но общую готовность с учетом того, что оборудование до сих пор не поставили, оценивают в 55%, — рассказали в областном правительстве.
Строители полностью возвели железобетонный каркас здания, подвели отопление, водопровод и бытовую канализацию. На объекте также завершили кровельные работы и утеплили фасад.
Новые стены оснастили вентиляцией и отделали керамогранитом. Внутри центра смонтировали витражные перегородки. Перед заморозкой инвестор полностью завершил черновую отделку цокольного и первого этажей. Также уже готовы полы на 1–5 этажах.
— Очевидно, что такой социально важный проект, как «Клинику сердца», бросать нельзя. Поэтому правительство Самарской области прорабатывает вариант привлечения дополнительных источников финансирования для завершения строительства объекта. Нового подрядчика отберут с помощью конкурсной процедуры, в которой может принять участие любая компания, соответствующая требованиям документации и условиям конкурса, — рассказали в областном правительстве.
Победителю конкурса останется благоустроить территорию вокруг центра. Речь идет о заземлении «Клиники сердца», установке ограждения и световых фонарей. Внутри медицинского центра необходимо обустроить вентиляцию, смонтировать металлоконструкции зимнего сада и пассажирские лифты.
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