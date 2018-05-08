Новая зона отдыха с фонтаном появится в СЗАО

В СЗАО займутся благоустройством новой современной зоны отдыха. Напомним, что проект строительства зоны отдыха на Пятницком шоссе в 4-м микрорайоне Митина обсуждался на портале «Активный гражданин», где люди оставляли свои пожелания.

— Благоустройство бульвара завершат к началу августа, — рассказал о сроках строительных работ директор «Жилищника района Митино» Павел Зубрилов

Бульвар будет соответствовать всем современным мировым стандартам комфорта и безопасности. Для пожилых людей, мам с колясками и инвалидов предусмотрена специальная технология установки пониженных бортовых камней и тактильных плит, которые будут располагаться перед пешеходными переходами.

Также планируется благоустроить специальную дорожку для любителей велопрогулок.