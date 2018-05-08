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Новая зона отдыха с фонтаном появится в СЗАО
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Новая зона отдыха с фонтаном появится в СЗАО 

Управа района Куркино 39 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В СЗАО займутся благоустройством новой современной зоны отдыха. Напомним, что проект строительства зоны отдыха на Пятницком шоссе в 4-м микрорайоне Митина обсуждался на портале «Активный гражданин», где люди оставляли свои пожелания.
— Благоустройство бульвара завершат к началу августа, — рассказал о сроках строительных работ директор «Жилищника района Митино» Павел Зубрилов.
Бульвар будет соответствовать всем современным мировым стандартам комфорта и безопасности. Для пожилых людей, мам с колясками и инвалидов предусмотрена специальная технология установки пониженных бортовых камней и тактильных плит, которые будут располагаться перед пешеходными переходами.
Также планируется благоустроить специальную дорожку для любителей велопрогулок.
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