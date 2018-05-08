Михаил Москвин возглавил рабочую группу по размещению кампуса СПбГУ

О подписании губернатором Ленобласти Александром Дрозденко распоряжения о создании рабочей группы сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. В состав группы вошли представители университета и муниципальных властей.

«Неожиданную поддержку задуманный нами проект в конце апреля получил от главы государства, — прокомментировал Александр Дрозденко. — Выступая на недавнем съезде Российского союза ректоров, Президент дал поручение создавать современные и комфортные университетские кампусы, где будет возможность одновременно вести и образовательную, и научную деятельность. Надеюсь, кампус СПбГУ в Ленинградской области станет «пилотным» проектом в этой сфере в стране».

Напомним, Градсовет Ленобласти в конце апреля принял решение о выборе между двумя вариантами локаций для кампуса: в Верево и во Всеволожске , на бывших землях Ржевского полигона. Размещение кампуса в Тайцах, также выносившееся на обсуждение Градсовета, было признано наименее перспективным.

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