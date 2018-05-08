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В Сети обсуждают старое интервью Пугачевой о ее бурной молодости
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В Сети обсуждают старое интервью Пугачевой о ее бурной молодости 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пользователи интернета неожиданно проявили интерес к старому интервью Аллы Пугачевой, которое она дала главному «мушкетеру» страны Михаилу Боярскому в передаче «Моя советская молодость». Ведущий поинтересовался у певицы, когда она впервые попробовала алкогольные напитки. Актер при этом заметил, что к восьмому классу уже был в этом деле настоящим докой.
Пугачева не стала уходить от ответа и поделилась любопытным воспоминанием. Когда ей было 16, она оказалась в гостях в мастерской у художника. Там везде висела сушеная рыба, которой Алла с удовольствием лакомилась. Но после соленой пищи ее стала мучить жажда, а так как кроме пива там ничего не было, она начала его пить. Потом на автомате кто-то предложил ей рюмку водки, которая и сыграла с будущей звездой злую шутку — Алла сильно опьянела.
Она решила выйти на воздух, но не нашла дверей. Дело в том, что мастерская находилась в полуподвальном помещении и Алла приняла окно за дверь, только расположенную очень высоко.
Исполнительница также призналась, что после случайного опьянения очень плохо себя чувствовала около двух недель и поняла, что спиртное — это не для нее, пишет сайт Dni.ru.
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