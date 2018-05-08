В Новороссийске погиб фигурант «дела Гайзера», рассказавший про «черную кассу» бывшего руководства Коми и схему передачи взяток

— управляющий финансами бывшего заместителя председателя правительства Коми, гендиректор ООО «Комплексное управление проектами» ("КУПРО") Алексей Соколов . Об этом сообщает информагентство

"БНК Коми", не уточняя источник получения информации.

Отмечается, что Соколов погиб в результате ДТП — вечером 7 мая его насмерть сбила машина. В марте он дал показания по делу экс-губернатора, в ходе которых, в частности, рассказывал о неформальном бюджете бывшего руководства республики.

"БНК Коми"

отмечало, что Соколов стал первым подсудимым, допрошенным по этому делу. Он дал показания по собственной инициативе.

Кроме того, в ноябре 2017 года Соколов давал показания по делу в отношении экс-председателя избиркома Коми и бывшего руководителя администрации главы и правительства республики Елены Шабаршиной . Тогда Соколов раскрыл схему передачи взяток лицам, подконтрольным основным членам ОПС Гайзера.

"Каждый месяц я звонил им и говорил: «Не хотите ли вы мне дать денег?» Ответным паролем была фраза: «Конечно, хотим, приезжайте», — признался свидетель, слова которого приводила газета

Отметим, что информация о смерти Соколова пока официально не подтверждена. Адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев сказал сайту

"Медиазона", что она подтверждается лишь косвенно по другим источникам.

Адвокат самого Соколова Алексей Дударек подтвердить или опровергнуть информацию о гибели своего подзащитного также не смог. В комментарии

он заявил, что находится в Сыктывкаре , и «пока неизвестно, правда ли это».

Издание связалось также с адвокатом бывшего замглавы Коми Алексея Чернова Кареном Гиголяном. Он сообщил, что слышал о трагедии, но официального подтверждения пока не получал.

Между тем, если информация о смерти Соколова подтвердится, это станет уже вторым случаем гибели фигуранта «дела Гайзера» по странному стечению обстоятельств. В августе 2016 года в СИЗО «Матросская Тишина» погиб гендиректор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн. По официальной версии, он покончил с собой.

Всего по «делу Гайзера» проходят 19 человек. Бывшего главу Коми обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве.