В Нижнем Новгороде в День победы показали реконструкцию «Последний бой»

Вместе с ветеранами Евгением Ивановичем Макаровым и Леонидом Степановичем Жуковым и кадетами ее посмотрел мэр города Владимир Панов, сообщает пресс-служба администрации города. Эпизоды сражений времен Великой Отечественной войны воссоздали участники военно-исторических клубов «НОВИК» и «Партизан». Благодаря им гости праздника погрузились в атмосферу событий, которые разворачивались на линии 1-го и 2-го Белорусских фронтов накануне подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии

«Фактически Победа означает свободу для человечества. Каждый из ветеранов во время войны совершал свой личный подвиг! Они — те, кто погибли и те, кто пережил эту войну. И это очень важный урок для всех нас. Потому что сейчас каждый день, когда мы работаем в нашей родной стране и в нашем любимом городе, мы тоже должны делать свой осознанный выбор — ради чего мы работаем. Мы работаем ради завтрашнего дня нашей страны, ради нашего любимого города. Это очень важный урок служить родной стране, служить родному городу», — отметил после реконструкции Владимир Панов

Учащиеся кадетской школы-интерната — под впечатлением от увиденного. «Когда говорили ветераны, то мы вспомнили наших прадедов, истории их боевого прошлого. Но только сейчас мы стали понимать, через что им пришлось пройти, что они отдали свои жизни для того, чтобы у нас было настоящее и будущее. Мы должны беречь и помнить нашу историю», — рассказали юные защитники Отечества. Отметим, что Владимир Панов также принял участие в военном параде Нижегородского гарнизона, в память о погибших в годы войны возложил цветы к Вечному огню. А после вместе с нижегородцами прошел в колонне участников всероссийской мемориальной акции «Бессмертный полк».