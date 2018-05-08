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9 мая в Нижнем воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны
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9 мая в Нижнем воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны 

АиФ Нижний Новгород 37 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
9 мая на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба городской администрации. В торжественных мероприятиях примет участие и мэр города Владимир Панов.
Военный парад Нижегородского гарнизона начнется на площади Минина и Пожарского в 10.00. Следом за ним пройдет «Бессмертный полк». Владимир Панов вместе с нижегородцами пройдет от главной площади приволжской столицы до парка Победы.
Военно-историческая реконструкция на набережной Гребного канала начнется в 14.00.
«Члены военно-исторических клубов «НОВИК» и «Партизан» воссоздадут эпизоды сражений советской армии с немецкими войсками накануне подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии», — рассказали в мэрии.
Планируется, что в реконструкции примут участие более 70 человек.
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