9 мая в Нижнем воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны

Панов. 9 мая на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде воссоздадут эпизоды сражений времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба городской администрации. В торжественных мероприятиях примет участие и мэр города Владимир

Военный парад Нижегородского гарнизона начнется на площади Минина и Пожарского в 10.00. Следом за ним пройдет «Бессмертный полк». Владимир Панов вместе с нижегородцами пройдет от главной площади приволжской столицы до парка Победы.

Военно-историческая реконструкция на набережной Гребного канала начнется в 14.00.

«Члены военно-исторических клубов «НОВИК» и «Партизан» воссоздадут эпизоды сражений советской армии с немецкими войсками накануне подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии », — рассказали в мэрии.

Планируется, что в реконструкции примут участие более 70 человек.