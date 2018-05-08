День Победы в Челябинской области отпразднуют и на вокзалах

В день празднования 9 Мая вокзалы Южного Урала подготовили для пассажиров праздничную программу. Вокзальные комплексы оформят в соответствующей тематике, пассажиров будут поздравлять по громкой связи, а в залах ожидания повышенной комфортности будут транслировать военные кинофильмы.

— 9 мая в 11.00 на вокзале Челябинска начнется концерт, в котором выступят творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников и студенты Челябинского института путей сообщения, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД. — Железнодорожники в военной форме раздадут около 600 посланий фронтовиков, написанных в 1941 — 1945 годах в рамках акции «Письма с фронта».

В зданиях местных железнодорожных управлений также откроют «Стены памяти»: пассажиры смогут познакомиться с фотографиями участников войны и тружеников тыла.